Милявская облизала с ног до головы полуобнаженную Бледанс

Актриса предпочла не отмечать Новый год в холодной столице. Прихватив маленького сына Семена, теледива отправилась в Таиланд.

Звезда опубликовала видео с пляжа на своей странице в социальной сети Instagram. На нем она запечатлена в купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь.

«Надеюсь, вы ощущаете красоту нашего пляжа, и все хотите приехать сюда», — заманивает фанатов ведущая.

Поклонникам знаменитости видео явно пришлось по вкусу. Многие отметили, что Бледанс крайне привлекательная женщина с роскошной фигурой. «Вы шикарная, обворожительная и настоящая королева», «В отличной форме», «Если усилием воли раза с пятого оторваться от созерцания Эвелины, то можно заметить и пляж», — восторгались обожатели.

«Эвелина, ты супер. Очень отточенная фигура… Уважаю», — признался фанат.

Не прошли мимо полуобнаженной актрисы и звезды российского шоу-бизнеса. В их числе оказалась и знаменитая исполнительница Лолита Милявская.