НОВОСТИ

Милявская облизала с ног до головы полуобнаженную Бледанс

Актриса предпочла не отмечать Новый год в холодной столице. Прихватив маленького сына Семена, теледива отправилась в Таиланд.

Милявская облизала с ног до головы полуобнаженную Бледанс
Эвелина Бледанс. Фото: Global Look Press

Звезда опубликовала видео с пляжа на своей странице в социальной сети Instagram. На нем она запечатлена в купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь.

«Надеюсь, вы ощущаете красоту нашего пляжа, и все хотите приехать сюда», — заманивает фанатов ведущая.

Поклонникам знаменитости видео явно пришлось по вкусу. Многие отметили, что Бледанс крайне привлекательная женщина с роскошной фигурой. «Вы шикарная, обворожительная и настоящая королева», «В отличной форме», «Если усилием воли раза с пятого оторваться от созерцания Эвелины, то можно заметить и пляж», — восторгались обожатели.

«Эвелина, ты супер. Очень отточенная фигура… Уважаю», — признался фанат.

Не прошли мимо полуобнаженной актрисы и звезды российского шоу-бизнеса. В их числе оказалась и знаменитая исполнительница Лолита Милявская.

«Вижу красавицу», — заявила артистка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

видеоголаяинстаграмЭвелина Блёданс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Милявская облизала с ног до головы полуобнаженную Бледанс
Интересно?
Поделись с друзьями: