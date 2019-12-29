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Клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров на Youtube

Композиция «Smells Like Teen Spirit» выпущенная в 1991 году популярна до сих пор.

Клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров на Youtube
Курт Кобейн. Фото: mago stock&people

Новый рекорд поставил клип «Smells Like Teen Spirit» всемирно известной группы Nirvana. Видеоролик буквально на днях собрал свой первый миллиард просмотров на видеохостинге Youtube. В 2014 году эта композиция была на первом месте в рейтинге 500 величайших песен всех времен и народов, по версии издания NME. Это довольно ироничная информация, ведь солист коллектива, Курт Кобейн, во всех интервью рассказывал, что песня ему не особо то и нравится и он удивлен ее успеху у слушателей.

Композиция «Smells Like Teen Spirit» была написана в далеком 1991 году и принесла малоизвестной тогда группе Nirvana мировую популярность. Группа Nirvana была основана в 1987 году. Музыканты выпустили три студийных альбома.

 

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Клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров на Youtube
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