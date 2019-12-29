«Я скептически отношусь к институту семьи»: Шаляпин объяснил, почему не женится

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не собирается жениться и заводить детей. «Я скептически отношусь к институту семьи. С девяти лет не общаюсь, например, с братом, потому что не могу простить ему хамство по отношению к нашей маме. Никто из родственников у нас в семье не дружит. Все только ждут, что кто-нибудь из родных умрет и оставит наследство. Я вот сейчас подумал, что все свое наследство завещаю государству. Не хочу, чтобы деньги достались детям моего брата. Они мои самые близкие родственники, но мы с ними не общаемся», — сказал он.

Также певец рассказал о своей крестной матери, которую сильно избил ее любовник. Мужчина на 15 лет моложе женщины.

«Он бил ее. Она попала в реанимацию. Мне даже врачи говорили, что она не выживет, чтобы я готовился к самому худшему. Она впала в кому. К счастью, сейчас ей стало легче», — сказал Прохор Шаляпин.

По его словам, в случае смерти родственницы раскошелиться на похороны предложили бы ему. «К сожалению, у нас вот такие женщины. Я ей говорю: «Если он тебя бьет, то почему ты терпишь». Она его боится. Считает, что он может ее убить. Я реально испугался. Все на мои плечи опять бы легко с организацией похорон», — заметил музыкант.