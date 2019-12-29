«Поведение типичного быдла»: Водонаева крепко приложила Охлобыстина за клевету

Третий день в Сети активно обсуждают обращение телеведущей к россиянам, в котором она призвала не рожать рабов для России. Многие осуждают ее позицию, в том числе актер Иван Охлобыстин.

Кинорежиссер публично назвал Алену Водонаеву проституткой, чем очень разозлил модель. Она призналась, что шокирована поведением сценариста.

«Иван, честно признаться, я думала вам уже давно за 70, и вас уже не интересуют проститутки. Так вот, если я на старости лет вдруг решу заняться этой древнейшей профессией, то обязательно пришлю вам прайс, раз у вас такая заинтересованность. Хотя мне сложно представить сумму, которая может вызвать к вам влечение женщины», — презренно высказалась светская львица.

Водонаева напомнила, что Охлобыстин является ярым противником абортов. И со всей самоотверженностью отстаивает эту позицию. Вот только, по мнению актрисы, у него это довольно плохо получается. Алена отметила, что Ивану банально не хватает словарного запаса и аргументов.

«Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о «рабах государства» справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой. Ну а где хотя бы проповедь? Это кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям», — заявила звезда.

Телеведущая посоветовала актеру пользоваться мозгом по назначению. Она назвала привычку сценариста оскорблять людей женской чертой. Также она надеется, что его сыновья не унаследуют это отвратительное качество от отца.