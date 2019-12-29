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Манукян прикинулся немым и поблагодарил Бузову за любовь

Накануне исполнительница официально подтвердила слухи о романе с блогером. Певец решил не оставаться в стороне и тоже сделал публичное признание.

Манукян прикинулся немым и поблагодарил Бузову за любовь
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m

Давид Манукян опубликовал социальный ролик на своей странице в социальной сети Instagram. По сюжету он сыграл немого молодого человека, который пригласил на свидание девушку. Конечно, в роли привлекательной незнакомки предстала Ольга Бузова. Девушка, узнав о недуге молодого человека, не отвернулась от него согласилась с ним пойти на свидание. В итоге Дава признался, что он умеет разговаривать, а это была всего лишь шутка.

«Любовь — это не слова. Любовь — это эмоции, а эмоции — это жизнь. Всем любви в новом году», — написал артист в своем микроблоге.

После этого блогер обратился непосредственно к самой. Он публично поблагодарил ведущую телестройки за подаренную любовь.

Поклонникам понравилось трогательное видео. Они посчитали, что сюжет очень милый.

«Как всегда, душевно,искренне и с любовью», — заявил фолловер.
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Манукян прикинулся немым и поблагодарил Бузову за любовь
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