НОВОСТИ

Кристина Асмус попала в больницу

Актриса уже неделю борется с инфекцией.

Кристина Асмус попала в больницу
Кристина Асмус. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Новый год у звезд российского шоу-бизнеса проходит по-разному. Кто-то предпочитает встречать бой курантов на пляже где-нибудь в теплой стране, кто-то трудится, не покладая микрофона на корпоративных вечеринках даже 31 декабря, а кому-то очень не везет.

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь. У звезды температура и не самое приятное физическое состояние. Сейчас она находится под капельницей, и совсем не факт, что 31 декабря встретит дома, хотя врачи обещают выписать ее в ближайшее время.

«Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — рассказала актриса в своем официальном аккаунте в Instagram.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramбольницаКристина Асмус
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристина Асмус попала в больницу
Интересно?
Поделись с друзьями: