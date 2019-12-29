Кристина Асмус попала в больницу

Новый год у звезд российского шоу-бизнеса проходит по-разному. Кто-то предпочитает встречать бой курантов на пляже где-нибудь в теплой стране, кто-то трудится, не покладая микрофона на корпоративных вечеринках даже 31 декабря, а кому-то очень не везет.

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь. У звезды температура и не самое приятное физическое состояние. Сейчас она находится под капельницей, и совсем не факт, что 31 декабря встретит дома, хотя врачи обещают выписать ее в ближайшее время.

«Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — рассказала актриса в своем официальном аккаунте в Instagram.