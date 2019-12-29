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«Это не последняя его жена»: друг Петросяна высказался о любвеобильности юмориста

По словам Георгия Терикова, сатирик действительно женился на 30-летней Татьяне Брухуновой.

«Это не последняя его жена»: друг Петросяна высказался о любвеобильности юмориста
Петросян уехал в Германию с Брухуновой в свадебное путешествие/http://globallookpress.com/

Друг юмориста Евгения Петросяна Георгий Териков в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ подтвердил, что 74-летний сатирик женился на 30-летней Татьяне Брухуновой. Сейчас вместе с девушкой он находится в свадебном путешествии в Германии.

«Я узнал об их свадьбе по телевидению. Был в это время в Кисловодске. Тут же позвонил ему. Он сказал: «Да. Можешь меня поздравить». Я не удивился этому. Я знал всех его жен. Это не последняя жена. Все у него еще впереди. Он в 74 года женился, а я в 79. Так что все нормально», — заявил Георгий Териков.

По признанию друга Петросяна, Татьяна Брухунова очень милая девушка. «Она рядом с Петросяном лет 10-12 уже. В 2010 году вышла книжка Петросяна. Редактором была Брухунова. Потом она стала директором театра. Она любит его. Я провожал Петросяна в Германию и видел, как они счастливы», — заметил он.

В то же время Териков в прекрасных отношениях и с бывшей женой юмориста Еленой Степаненко. «К Леночке прекрасно отношусь. Даже раньше Петросяна узнал ее. Он не бросал ее, как все пишут. Они состоятельные люди. Скоро она станет намного состоятельнее. Она не пропадет», — подчеркнул Териков.

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«Это не последняя его жена»: друг Петросяна высказался о любвеобильности юмориста
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