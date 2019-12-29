НОВОСТИ

«Как вам такая Снегурочка?»: Лолита показала себя в новом образе

Певица сменила цвет волос и превратилась в снежную колдунью.

«Как вам такая Снегурочка?»: Лолита показала себя в новом образе
Лолита Милявская. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Певица Лолита Милявская поделилась новым творчеством своих поклонников. Один из ее фанатов поколдовал в фотошопе и превратил звезду в блондинку! Длинные, слегка вьющиеся, идеально белые волосы, приятный макияж и добрая улыбка — Лолита не могла пройти мимо такой удачной, пусть и не настоящей, фотографии, и выложила ее на суд своих подписчиков. Хотя образ в целом женщине понравился, она отметила, что подобные эксперименты над своей внешностью никогда не проводила и в будущем тоже не планирует.

«Как Вам такая «Снегурочка»? Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!» — посмеялась певица.

Однако образ Лолиты понравился не только простым читателям, но и звездам шоу-бизнеса. Елена Воробей была в шоке от подобной красоты, Николай Басков отметил, что образ получился крутой, Денис Клявер отметил, что Милявская в таком виде шикарная, а Юля Савичева добавила, что женщине новый лук очень идет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramЛолитаЛолита Милявскаяфото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Как вам такая Снегурочка?»: Лолита показала себя в новом образе
Интересно?
Поделись с друзьями: