«Как вам такая Снегурочка?»: Лолита показала себя в новом образе

Певица Лолита Милявская поделилась новым творчеством своих поклонников. Один из ее фанатов поколдовал в фотошопе и превратил звезду в блондинку! Длинные, слегка вьющиеся, идеально белые волосы, приятный макияж и добрая улыбка — Лолита не могла пройти мимо такой удачной, пусть и не настоящей, фотографии, и выложила ее на суд своих подписчиков. Хотя образ в целом женщине понравился, она отметила, что подобные эксперименты над своей внешностью никогда не проводила и в будущем тоже не планирует.

«Как Вам такая «Снегурочка»? Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!» — посмеялась певица.

Однако образ Лолиты понравился не только простым читателям, но и звездам шоу-бизнеса. Елена Воробей была в шоке от подобной красоты, Николай Басков отметил, что образ получился крутой, Денис Клявер отметил, что Милявская в таком виде шикарная, а Юля Савичева добавила, что женщине новый лук очень идет.