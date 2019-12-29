Волочкова сбегает на необитаемый остров

Прима балета в очередной раз заинтриговала своих поклонников. Звезда заявила, что улетает в отпуск, лишь немного приоткрыв завесу тайны о конечном пункте назначения.

По словам Анастасии Волочковой, она заслужила этот отдых. Светская львица уверена, что впереди ее ожидают невероятные и самые неожиданные приключения.

«В том числе необитаемый остров! Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место…», — заявила танцовщица.

Также знаменитость поблагодарила двух женщин, которые помогли ей организовать поездку. Ведь еще вчера она выступала на сцене, поэтому у нее совершенно не было времени заняться этим самостоятельно.

«За два дня были найдены авиабилеты, виллы, яхты, чтобы меня спрятать!» — отметила балерина.

Волочкова отметила, что вернется к работе лишь 1 февраля. А пока Анастасия предложила фолловерам отгадать, куда она отправляется.

Фанаты, в свою очередь, попросили звезду хотя бы в этот раз не публиковать фотографии своего шпагата. Ведь танцовщиц демонстрирует его из любой точки мира, а это уже порядком всем надоело.