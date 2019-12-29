Целая комната: Элджей похвастался богатым выбором одежды

Рэпер Элджей изо всех сил старается шагать в одну ногу с модными тенденциями. А так как она постоянно меняется, музыканту приходится снова и снова обновлять гардероб.

Накануне артист показал фото, на котором он запечатлен в своей гардеробной комнате. Ее масштабы удивят даже самого заядлого модника. У звезды дома буквально магазин одежды: отдельное место отведено толстовкам и свитшотам, кепкам и обуви.

Снимок он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Сам он предстал на нем полуобнаженным, в очередной раз показав свое татуированное тело.

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Поклонники в комментариях под фото признались, что не ожидали подобного. Никто не мог подумать, что артист настолько зациклен на модных тенденциях.

Многие не скрывали, что завидуют исполнителю. Особенно женская часть аудитории. Ведь многие девочки еще с детства мечтают о волшебной комнате, где они смогли бы хранить свои роскошные наряды.