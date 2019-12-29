Арабы предложили Джигурде за квартиру на Елисейских полях полтора миллиона евро

Актер Никита Джигурда в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что арабы предложили за его квартиру, доставшуюся в наследство от кумы Людмилы Браташ, полтора миллиона евро. Жилье находится во Франции на Елисейских полях.

Как отметил актер, квартиру площадью всего 50 квадратных метров он продавать не намерен. «Дело в том, что из этих полутора миллионов придется 70 процентов отдать государству в виде налогов и нотариусу. Продавать квартиру в Европе очень невыгодно. При этом во Франции очень развита соцзащита. Поэтому туда и едут беженцы. Они получают по 300-400 евро в месяц на содержание детей, ничего не делая. Отсюда и огромные налоги», — сказал актер.

Также он рассказал, что летом нынешнего года суд вынес решение оштрафовать родную сестру Людмилы Браташ Светлану Романову за клевету. Женщина утверждала, что Джигурда спаивал Браташ и даже изнасиловал.

Сам Джигурда отметил, что Браташ все наследство оставила его детям. Он, кстати, постоянно летает к ним в Бордо, где живет его супруга Марина Анисина.