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Арабы предложили Джигурде за квартиру на Елисейских полях полтора миллиона евро

Апартаменты достались актеру в наследство от кумы Людмилы Браташ.

Арабы предложили Джигурде за квартиру на Елисейских полях полтора миллиона евро
Джигурда не стал продавать свою французскую квартиру/http://globallookpress.com/

Актер Никита Джигурда в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что арабы предложили за его квартиру, доставшуюся в наследство от кумы Людмилы Браташ, полтора миллиона евро. Жилье находится во Франции на Елисейских полях.

Как отметил актер, квартиру площадью всего 50 квадратных метров он продавать не намерен. «Дело в том, что из этих полутора миллионов придется 70 процентов отдать государству в виде налогов и нотариусу. Продавать квартиру в Европе очень невыгодно. При этом во Франции очень развита соцзащита. Поэтому туда и едут беженцы. Они получают по 300-400 евро в месяц на содержание детей, ничего не делая. Отсюда и огромные налоги», — сказал актер.

Также он рассказал, что летом нынешнего года суд вынес решение оштрафовать родную сестру Людмилы Браташ Светлану Романову за клевету. Женщина утверждала, что Джигурда спаивал Браташ и даже изнасиловал.

Сам Джигурда отметил, что Браташ все наследство оставила его детям. Он, кстати, постоянно летает к ним в Бордо, где живет его супруга Марина Анисина.

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Арабы предложили Джигурде за квартиру на Елисейских полях полтора миллиона евро
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