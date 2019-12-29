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«Новый Год буду справлять в небе!»: Максим Фадеев поделился планами на 31 декабря

Продюсер встретит двенадцатый удар часов на борту самолета.

«Новый Год буду справлять в небе!»: Максим Фадеев поделился планами на 31 декабря
Максим Фадеев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Совсем скоро 2019 год уступит место 2020-му, и звезды российского шоу-бизнеса спешат подвести итоги и вспомнить все хорошее, что случилось с ними за эти 365 дней. Максим Фадеев не остался в стороне от доброй традиции и выложил в свой Instagram по-настоящему раритетную фотографию, на ней молодой Максим смотрит на нас прямо из 2002 года, с шоу «Фабрика Звезд — 2». Продюсер также заметил, что события с фото происходили очень давно, но вспоминает о них он с теплом. Фадеев рассказал подписчикам, что этот новый год он встретит совсем не так, как хотелось бы, в момент, когда часы будут бить 12 раз, Максим будет лететь в самолете. Он поинтересовался у своих подписчиков, встречал ли кто-нибудь праздник на огромной высоте над землей?

«Так получается, что Новый год буду справлять в небе! (в самолёте))) У кого такие случаи были?» — любопытствует продюсер.

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«Фабрика звезд»Максим ФадеевНовый год
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«Новый Год буду справлять в небе!»: Максим Фадеев поделился планами на 31 декабря
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