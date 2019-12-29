«У меня во рту взорвался вулкан»: Алибасов заявил, что не выдумывал историю про отравление

По словам продюсера, он действительно долгое время находился на грани жизни и смерти.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не выдумывал историю про отравление ядовитой жидкостью «Крот». Напомним, что минувшим летом продюсер провел пять дней в реанимации. Он балансировал на грани жизни и смерти. Однако затем неожиданно быстро восстановился, что и породило слухи о неправдоподобности истории.

«Это было отравление. Неделю я был в коме. У меня во рту взорвался вулкан. Я выплюнул все, что выпил. У меня сейчас пищевод в три раза тоньше, чем у обычного человека. Ем только пережёванную пищу. Одного глотка мне хватило, чтобы я оказался без памяти на семь дней. Я две недели лечился там в больнице», — сказал Бари Алибасов.

Присутствующий в студии программы продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, что когда пошли слухи о смерти Алибасова, то он как раз был в гостях. По его признанию, все кто был рядом с ним просто зарыдали.

Добавим, что суд с производителем «Крота» Бари Алибасов проиграл. «Эта баночка оформлена как пищевой продукт, но судья почему-то встал на сторону производителя. Надо было только баночку и картинку изменить. Тогда бы не было никаких недоразумений», — отметил Бари Алибасов.