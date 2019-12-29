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Умер дублер, снимавшийся в роли Теона Грейджоя в «Игре престолов»

Актер Эндрю Данбар, заменявший Алфи Аллена в ряде сцен, обнаружен мертвым.

Умер дублер, снимавшийся в роли Теона Грейджоя в «Игре престолов»
Теон Грейджой в исполнении актера Алфи Аллена. Фото: PLANET PHOTOS

Все помнят бедного Теона Грейджоя из сериала «Игра престолов»?  Так вот, для него нынешние праздники совсем не веселые. У актера Алфи Аллена умер дублер, который, в том числе, снимался в популярной фэнтезийной саге. Сейчас звезда шоу скорбит о своем товарище, сообщает издание The Sun.

Известно, что 33-летний дублер Эндрю Данбар умер внезапно, да еще и в канун Рождества. Его нашли мертвым в своем доме в Белфасте 24 декабря.

«Эндрю был актером, который также выступал в роли Теона в «Игре престолов». Я чрезвычайно потрясен и опечален, узнав о его смерти. Я могу только представить, что сейчас переживает его семья, потеряв любимого человека в таком молодом возрасте», — написал артист в социальной сети.

Эндрю Данбар
Алфи Аллен выразил соболезнования по поводу смерти Эндрю Данбара в Instagram. Фото: instagram.com/alfieeallen/

Коллеги Данбара вспоминают, что молодой человек всегда выделялся, даже в огромной армии статистов, прошедших через съемки в «Игре престолов». Он был вежливым, улыбчивым и профессионально относился к делу. Известно, что вне кино Эндрю работал диджеем.

Причины смерти актера не разглашаются.

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Умер дублер, снимавшийся в роли Теона Грейджоя в «Игре престолов»
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