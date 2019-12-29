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«Они мало общались»: падчерица Лолиты объяснила, почему ее отец расстался с певицей

Дочь тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова полностью поддерживает решение отца.

«Они мало общались»: падчерица Лолиты объяснила, почему ее отец расстался с певицей
Лолита первой позвонила дочери Иванова, когда решилась на развод/http://globallookpress.com/

Падчерица певицы Лолиты, дочь тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова Анастасия в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему ее отец не ужился с яркой исполнительницей. Напомним, что в этом году Лолита и Иванов расстались после девяти лет совместной жизни.

Падчерица Лолиты. Фото
Падчерица Лолиты защитила отца/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Они мало общались. Люди отдаляются друг от друга, когда мало общаются и мало времени проводят вместе. Лола постоянно пропадала на гастролях, все время была в разъездах. Папа много времени приводил на работе. Ему не хотелось возвращаться в большую пустую квартиру, где не было жены. Сейчас папа счастлив», — сказал она.

По словам девушки, именно ей первой позвонила Лолита, когда приняла решение расстаться с мужем. «Сейчас у нас нет отношений. Хотя мы раньше были достаточно дружны. Созванивались, общались. Однажды Лолита позвонила и из нее пошел просто шквал эмоций. «Мы с ним расстаемся. Я выбросила его вещи», — кричала она мне в трубку. Позже отец был шокирован, что она позвонила именно мне», — сказала дочь Иванова.

По ее признанию, сначала она была на стороне Лолиты. «Я считала, что отец повел себя неправильно. Но после того, как поговорила с папой, то поняла, что дело в Лолите. Она меня к тому же заблокировала. Я поняла, что отец ни в чем не виноват. Папа переживал, думал, что все наладится. Сейчас его жизнь идет к лучшему и я за него рада»,- отметила дочь Дмитрия Иванова.

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«Они мало общались»: падчерица Лолиты объяснила, почему ее отец расстался с певицей
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