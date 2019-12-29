Умер Народный артист России Константин Юченков

28 декабря после продолжительной болезни скончался Народный артист России Константин Юченков. Актеру было 72 года. Печальную новость сообщил Тверской академический театр драмы, в котором мужчина работал с 1974 года.

«Человек-эпоха в современной истории русского национального театра, посвятивший сцене более 50 лет, 45 из них – тверским подмосткам», – сообщается в некрологе на сайте учреждения.

Вся жизнь Юченкова была связана со сценой. Родители-актеры из роддома привезли его сразу в театр, в своей первой постановке артист сыграл уже в 6 лет. В юности парень был очень спортивным, но искусство в его судьбе взяло верх.

За жизнь он отыграл 112 ролей. Зрителям особо запомнились его Арбенин в «Маскараде» Лермонтова, Амилькар в «Господине, который платит» Жамиака, Мольер в «Кабале святош» Булгакова. Для детей актер с радостью перевоплощался в Деда Мороза, Кота Леопольда и Карлсона. Даже будучи опытным актером, он каждый раз волновался перед началом постановки, что у артистов является признаком истинного профессионализма.

Также Константин Глебович был режиссером, педагогом и немного появлялся в кино. Яркий след в современной поп-культуре оставила роль губернатора, которую он сыграл в клипе «Кольщик» группы «Ленинград».

Прощание с Народным артистом России состоится под Новый год – 31 декабря – в здании театра.