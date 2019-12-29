«Парень пошел в отца»: Тарзан прокомментировал разрыв сына со Слугиной

Муж певицы Наташи Королевой Тарзан в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ прокомментировал расставание своего семнадцатилетнего сына Архипа Глушко с 24-летней бывшей участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной. Пара встречалась всего полгода.

«Когда парню 17-18 лет, то давайте не будем считать, сколько у него было девушек. Это просто смешно наблюдать. Это же бред. Парень пошел в отца. Я очень рад, что у него появляются девушки. У родителей отлегло, что не парни», — отметил Тарзан.

По словам бодибилдера, у его сына Архипа открытый ум. «От него исходит абсолютная энергетика. Он просто специфически двигается. Мы Наташей наблюдаем и улыбаемся. Я смотрю и думаю: «Это что-то новое в движениях». Очень нестандартно. Он открытый парень. Я в его возрасте зажимался. Он может такое исполнить, что мне в его годы абсолютно не снилось», — сказал муж Королевой.

Тарзан также отметил, что сплетни будто Архип Глушко пьет не соответствуют действительности. «Он не выпивает. Бред, когда говорят, что он выпивает. Мы вели беседы насчет алкоголя. Наташа считает, что лучше разрешать, но под контролем родителей. У меня несколько другое мнение, связанное с моим воспитанием. Сейчас я вообще не пью. Это самый лучший пример для моего сына», — заметил Тарзан.