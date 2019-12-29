«Горя много, а слов мало»: Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Известие о скоропостижной кончине Галины Борисовны стало полной неожиданностью для многих ее друзей и коллег по творческой сцене. Максим Галкин, Татьяна Тарасова, Надежда Бабкина не стали скрывать: они не могли допустить мысли о том, что Волчек уйдет так внезапно. Еще 19 декабря она отпраздновала свое 86-летие. А спустя три дня, в прессе появилась информация о смерти народной артистки СССР.

«Горя много, а слов мало. Она была великой актрисой и поразительным человеком», — отметил фотограф Юрий Рост.

Слова соболезнования семье Галины Борисовны выразили: Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Александр Ширвиндт, Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Константин Эрнст и многие другие. Вдове бывшего президента России Наине Ельциной стало плохо на церемонии прощания с Волчек. Супруга ныне покойного политика не сразу смогла подойти к гробу актрисы. Сначала Наине Иосифовне принесли стакан воды, после чего она почувствовала себя лучше. На фоне всего произошедшего супурга шоумена Максима Галкина не смогла приехать на гражданскую панихиду в «Современник». Возлюбленный Аллы Пугачевой объяснил отсутствие певицы, подметил, что у нее поднялось давление. Именно по этой причине Примадонне отечественной эстрады пришлось остаться дома.

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой покойного руководителя московского театра «Ленком» Марка Захарова. Народная артистка СССР при жизни поддерживала с режиссером дружеские отношения. Об этом на церемонии прощания с Галиной Борисовной рассказала Александра Захарова. Наследница Марка Анатольевича в сентябре похоронила отца. Несмотря на это, она смогла прийти на гражданскую панихиду, отдав дань памяти Галине Волчек.