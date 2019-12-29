НОВОСТИ

«Горя много, а слов мало»: Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Гражданская панихида состоялась в воскресенье, 29 декабря, в театре «Современник».

«Горя много, а слов мало»: Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Галина Волчек (Фото: Globallookpress.com)

Известие о скоропостижной кончине Галины Борисовны стало полной неожиданностью для многих ее друзей и коллег по творческой сцене. Максим Галкин, Татьяна Тарасова, Надежда Бабкина не стали скрывать: они не могли допустить мысли о том, что Волчек уйдет так внезапно. Еще 19 декабря она отпраздновала свое 86-летие. А спустя три дня, в прессе появилась информация о смерти народной артистки СССР.

«Горя много, а слов мало. Она была великой актрисой и поразительным человеком», — отметил фотограф Юрий Рост.

Слова соболезнования семье Галины Борисовны выразили: Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Александр Ширвиндт, Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Константин Эрнст и многие другие. Вдове бывшего президента России Наине Ельциной стало плохо на церемонии прощания с Волчек. Супруга ныне покойного политика не сразу смогла подойти к гробу актрисы. Сначала Наине Иосифовне принесли стакан воды, после чего она почувствовала себя лучше. На фоне всего произошедшего супурга шоумена Максима Галкина не смогла приехать на гражданскую панихиду в «Современник». Возлюбленный Аллы Пугачевой объяснил отсутствие певицы, подметил, что у нее поднялось давление. Именно по этой причине Примадонне отечественной эстрады пришлось остаться дома.

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой покойного руководителя московского театра «Ленком» Марка Захарова. Народная артистка СССР при жизни поддерживала с режиссером дружеские отношения. Об этом на церемонии прощания с Галиной Борисовной рассказала Александра Захарова. Наследница Марка Анатольевича в сентябре похоронила отца. Несмотря на это, она смогла прийти на гражданскую панихиду, отдав дань памяти Галине Волчек.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ОбществопотеряПохороны Волчексмертьтеатр "Современник"Умерла Галина Волчекутрата
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Горя много, а слов мало»: Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Интересно?
Поделись с друзьями: