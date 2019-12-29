Десятка лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes

Наверняка вы уже запутались в бесконечном списке лучших фильмов, актеров и актрис уходящего года и десятилетия. Потерпите, осталось совсем чуть-чуть. Сайт кинообзоров и рейтингов Rotten Tomatoes составил свою десятку самых впечатляющих картин этого года и судя по всему, этот топ заметно отличается от прочих. Свои места в этом рейтинге фильмы заслужили не огромными бюджетами, а количеством рецензий на сайте плюс процентными показателями. Поэтому такой шедевр как «Паразиты» оказался ниже, чем «Мы», просто на первую картину написали 340 рецензий, а вот на вторую уже 509.

Знакомимся с лучшими:

«Мстители: Финал» — (94%) «Мы » — (93%) «История игрушек 4» — (97%) «Достать ножи» — (97%) «Ирландец» — (96%) «Паразиты» — (99%) «Образование» — (97%) «Прощание» — (98%) «Человек-паук: Вдали от дома» (91%) «Если Бил-стрит могла бы заговорить» — (95%)

Согласны с рейтингом, все успели посмотреть?