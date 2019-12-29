КИНО

Десятка лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes

Еще один честный рейтинг самых интересных картин уходящего года.

Десятка лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes
Халк. Фото: Tian Weitao/ZUMAPRESS.com

Наверняка вы уже запутались в бесконечном списке лучших фильмов, актеров и актрис уходящего года и десятилетия. Потерпите, осталось совсем чуть-чуть. Сайт кинообзоров и рейтингов Rotten Tomatoes составил свою десятку самых впечатляющих картин этого года и судя по всему, этот топ заметно отличается от прочих. Свои места в этом рейтинге фильмы заслужили не огромными бюджетами, а количеством рецензий на сайте плюс процентными показателями. Поэтому такой шедевр как «Паразиты» оказался ниже, чем «Мы», просто на первую картину написали 340 рецензий, а вот на вторую уже 509.

Знакомимся с лучшими:

  1. «Мстители: Финал» — (94%)
  2. «Мы » — (93%)
  3. «История игрушек 4» — (97%)
  4. «Достать ножи» — (97%)
  5. «Ирландец» — (96%)
  6. «Паразиты» — (99%)
  7. «Образование» — (97%)
  8. «Прощание» — (98%)
  9. «Человек-паук: Вдали от дома» (91%)
  10. «Если Бил-стрит могла бы заговорить» — (95%)

Согласны с рейтингом, все успели посмотреть?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Ирландец»«Мстители: Финал»лучшие фильмы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Десятка лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes
Интересно?
Поделись с друзьями: