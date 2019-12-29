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Сергея Майорова обвинили в том, что он повесил на коллегу огромный кредит

Продюсер Светлана Гордеева может остаться без квартиры и машины из-за «помощи» известного телеведущего.

Сергея Майорова обвинили в том, что он повесил на коллегу огромный кредит
Сергей Майоров оказался в центре скандала с банковским кредитом. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Телеведущий Сергей Майоров — мошенник? 49-летнего мужчину обвинила кинопродюсер Светлана Гордеева, которая теперь может остаться без жилья.

Эта история началась еще в 2015 году. Женщина заканчивала работу над фэнтезийным сериалом «Беловодье», который оказался достаточно дорогим из-за обилия компьютерной графики. Работа шла, несмотря на то, что съемочная группа несколько месяцев не получала зарплату, в том числе и Светлана. Якобы тогда руководящий проектом Майоров попросил ее выступить поручителем по кредиту в «Синко-банке», чтобы работники смогли получить свои гонорары. Женщина согласилась, но в итоге оказалось, что крупный кредит (140 тысяч долларов) взяла она лично на себя.

Продюсер рассказала изданию «Ридус», что банк принадлежит Майрову и его правой руке Ольге Каймаковой. Они якобы подделали необходимые документы, и такая сделка стала возможной. Только денег Светлана так и не увидела, зато стала должницей.

«К сожалению, в гражданском суде доказать, что я не брала денег невозможно, потому что те доказательства, что у меня есть — аудиозаписи, документы и прочее — они не рассматриваются в гражданском суде, только в уголовном. В уголовном деле мне тягаться со штатом юристов банка или с Майоровым, у которого тоже штат юристов, невозможно, я попыталась», — рассказала Гордеева.

Банк подал в суд на должницу и выиграл процесс. Сейчас у женщины-продюсера арестованы машина и квартира. В скором времени она может оказаться на улице вместе с несовершеннолетней дочерью и пожилой мамой. По словам Светланы, она верила Майорову, тот уверял ее, что дело не дойдет до суда и отъема имущества. Пока что у нее еще есть надежда на положительный исход, но бывший коллега на контакт не идет.

Сам телеведущий комментировать эту ситуацию отказался.

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Сергея Майорова обвинили в том, что он повесил на коллегу огромный кредит
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