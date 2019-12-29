Мишель Серова рассказала о разногласиях с мужем после свадьбы

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что у нее есть некоторые проблемы в отношениях с мужем. В этом году она сыграла свадьбу с бизнесменом по имени Роман. На торжестве было много знаменитостей: Игорь Крутой, Игорь Николаев, Катя Лель.

«У нас случаются кое-какие бытовые моменты, из-за которых мы конфликтуем. Прежде всего это связано с готовкой. Мы не часто готовим друг другу. В процессе выясняются вкусовые предпочтения. В плане порядка в доме также порой спорим. Муж очень педантичный человек. У меня же все летит. Я неуклюжая, если честно, иду и кругом все падает. Он пока терпит», — отметила Мишель Серова.

По словам девушки, ее звездному отцу не безразлична ее судьба, поэтому первое время он настороженно относился к Роману. «Папа переживет. Чувствует ответственность за дочь. Он всегда интересуется моей жизнью. Для него важно, кто мой мужчина. Конечно, когда он узнал о наших серьезных отношениях, то был удивлен. Когда уже мой будущий муж сделал предложение, то получше решил его узнать. Он задал ему несколько вопросов. Спорил, чем он занимается. Роман у меня бизнесмен. Ему 33 года», — сказала Мишель Серова.

Дочь Александра Серова добавила, что ее супруг – прямолинейный человек. «Он искренний и честный. Не носит никаких масок. Что касается свадебных подарков, то самый лучший сделали наши друзья. Месячный отдых на вилле на Бали», — сказала девушка.