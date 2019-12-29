«Мне уже все рано»: Малышева высказалась о смерти отца

Десять лет назад ведущая программы «Жить здорово!» похоронила своего отца. Перед смертью Василий Шабунин серьезно заболел — у него диагностировали болезнь Альцгеймера.

Доктор Елена Малышева призналась, что за новогоднем столом ей больше всего не хватает именно отца. К счастью, рядом с кардиологом до сих пор находится ее мать.

«Я счастлива, что жива мама, нельзя сказать, что здорова, но жива», — поделилась телеведущая.

К слову, Новый год Малышева собирается встречать в кругу своих самых близких. Они с мужем пригласили и своих детей, и внуков, и родительницу Елены.

По словам врача-терапевта, у них в семье есть новогодние традиции, которые они соблюдают каждый год. Каждый записывает на бумагу свои планы на будущий год, а затем запечатывает в конверт. «Конверты предыдущего года мы вскрываем 1 января и проверяем, кто что выполнил, а кто нет. Хочу сказать, что я десять лет писала, что мне надо похудеть, и похудела только через десять лет», — рассказала Елена.

Также доктор поведала, что самым главным для нее являются объятия родных. Поэтому она не придает особому значению блюдам, которые будут находиться на новогоднем столе. Единственное, что она ежегодно готовит самостоятельно — это «Оливье», а остальное покупает в магазинах.