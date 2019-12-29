69-летняя Бабкина спровоцировала новую волну слухов о разладе с Гором

69-летняя Надежда Бабкина спровоцировала новую волну слухов о расставании с Евгением Гором. Исполнительницу народных песен видели в компании возлюбленного еще в начале осени. Вместе с 39-летним избранником артистка появилась на премьерном показе фильма Валерия Тодоровского «Одесса». С тех самых пор соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале совместными снимками в Евгением не делилась. На днях певица обзавелась собственным авто класса люкс. Судя по всему, Надежда Георгиевна решила порадовать себя предновогодним подарком. В автосалоне знаменитость появилась в компании молодого человека по имени Александр. Примечательно, что и на этот раз Евгений Гор оставил без внимания важное событие в жизни своей второй половинки.

К слову, еще в апреле на съемках программы «Модный приговор» певица встала на защиту пришедших в студию героев ток-шоу — влюбленной пары со значительной разницей в возрасте. Бабкина уверена, что этот факт не может отразиться на отношениях любящих друг друга людей. С мнением артистки согласился и Александр Васильев, который без обиняков подметил, что сама Надежда старше возлюбленного на тридцать лет.

«Вот и у Нади такое было…» — добавил историк моды. «Как это было? У меня и есть… Уже шестнадцать лет! А сейчас и разницы нет. Он стал старик, а я помолодела», — уточнила Бабкина, говоря о своем романе с Евгением Гором.

К слову, ранее о своей разнице в возрасте с Примадонной отечественного шоу-бизнеса высказался Максим Галкин. В интервью для YouTube-проекта «А поговорить?..» шоумен заверил, что на него возложена двойная ответственность. Телеведущий моложе Пугачевой на двадцать семь лет. Именно поэтому возлюбленный Алла Борисовны считает, что он должен заботиться о благополучии семьи.