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Криштиану Роналду заработал в Instagram больше всех в 2019 году

За ним в топ-10 попали другие футболисты и родственницы Ким Кардашьян.

Криштиану Роналду заработал в Instagram больше всех в 2019 году
Криштиану Роналду - звезда не только на поле, но и в Сети. Фото: Fabio Ferrari/Lapresse.Lapresse

На западе оценили, кто из звезд больше всего заработал в Instagram в 2019 году. На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду, ему страничка в социальной сети принесла 38,2 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма позволила спортсмену обогнать своего давнего соперника — Лионеля Месси, — тот опустился на вторую строчку с 18,7 фунтами. Для сравнения, у первого цена поста может достигать 780 тысяч фунтов, а у второго — 518.

Эти цифры приводит компания Buzz Bingo, в подборке, опубликованной изданием The Sun. Футболисты зарабатывают в Instagram, рекламируя спортивные бренды, дорогие аксессуары и чипсы.

Третье место в топе занимает женщина — модель Кендалл Дженнер. Среди дам она получается самой высокооплачиваемой звездой в Instagram. За минувший год 24-летняя девушка заработала 12,7 миллиона фунтов. За пост участница реалити-шоу может запросить 489 тысяч фунтов. Рекламировала она, в основном, нижнее белье и средства для ухода за кожей. Кстати, другие представительницы ее звездного клана Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян заняли 8 и 10 места соответственно.

Далее в топе идут футболист Дэвид Бекхэм, певица Селена Гомес и другие звезды игры с мячом: Неймар, Златан Ибрагимович и Рональдиньо.

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Криштиану Роналду заработал в Instagram больше всех в 2019 году
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