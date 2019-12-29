Обнаженная Анна Семенович поздравила всех с Новым годом

Певица Анна Семенович весьма оригинально решила всем напомнить о том, что Новый год уже совсем близко. Звезда выложила в свой Instagram весьма пикантную фотографию, на которой она полностью обнажена и прикрывается лишь крышкой от коробки с подарком, при этом певица в красных туфлях и в традиционном красном, новогоднем колпаке. Вся фотография выполнена в форме праздничной открытки, так что при желании можно отправить ее друзьям и знакомым, чтобы и у них на Новый год была обнаженная Семенович.

Стоит отметить, что певица в восторге от новогоднего настроения и именно сегодня она решила отправиться за новогодними подарками для друзей и близких. Семенович поинтересовалась у подписчиц, что стоит подарить своему кавалеру, быть может, просто обвязать себя праздничной лентой и подарок будет готов?

К сожалению, комментаторы были не оригинальны и посоветовали звезде присмотреться к хобби своего избранника.