Асмус посмеялась над хейтерами после съемок в новом клипе Егора Крида

В недавних интервью Кристина Асмус рассказывала о съемках в фильме «Текст». После премьерного показала ленты, в котором артистка сыграла в постельной сцене с сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова столкнулась с критикой недоброжелателей. В поддержку знаменитости выступил историк моды Александр Васильев. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале заявил, что личная жизнь Кристины явно никак не соотносится с ее актерской карьерой. Васильев не сомневается, что Асмус счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара вместе воспитывает пятилетнюю дочь Анастасию.

За возлюбленную резидента Comedy Club вступался и Иван Янковский. Юноша назвала хейтеров «диванными критиками», подметив, что если общественность настолько поверила в игру Кристины на съемочной площадке, значит она действительно талантливая актриса и исполнила все максимально натуралистично.

После съемок в фильме «Текст» Кристина Асмус согласилась на участие в новом клипе Егора Крида на песню «Love is». По сюжету, главный персонаж должен был сделать вид, что целует героиню, которую на площадке играла возлюбленная Гарика Харламова. На личной страничке в Instagram актриса посмеялась над хейтерами, подметив, что только за сутки их ролик с Кридом посмотрели порядка четырех миллионов человек, эта цифра неуклонно растет.