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Асмус посмеялась над хейтерами после съемок в новом клипе Егора Крида

Ранее в поддержку супруги резидента Comedy Club Гарика Харламова высказался Иван Янковский и Александр Васильев.

Асмус посмеялась над хейтерами после съемок в новом клипе Егора Крида
Кристина Асмус (Фото: Globallookpress.com)

В недавних интервью Кристина Асмус рассказывала о съемках в фильме «Текст». После премьерного показала ленты, в котором артистка сыграла в постельной сцене с сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова столкнулась с критикой недоброжелателей. В поддержку знаменитости выступил историк моды Александр Васильев. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале заявил, что личная жизнь Кристины явно никак не соотносится с ее актерской карьерой. Васильев не сомневается, что Асмус счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара вместе воспитывает пятилетнюю дочь Анастасию.

За возлюбленную резидента Comedy Club вступался и Иван Янковский. Юноша назвала хейтеров «диванными критиками», подметив, что если общественность настолько поверила в игру Кристины на съемочной площадке, значит она действительно талантливая актриса и исполнила все максимально натуралистично.

Актриса Кристина Асмус и Егор Крид
Асмус оправдалась за несостоявшийся поцелуй с Егором Кридом на съемках нового клипа (Фото: кадр из клипа «Love is»)

После съемок в фильме «Текст» Кристина Асмус согласилась на участие в новом клипе Егора Крида на песню «Love is». По сюжету, главный персонаж должен был сделать вид, что целует героиню, которую на площадке играла возлюбленная Гарика Харламова. На личной страничке в Instagram актриса посмеялась над хейтерами, подметив, что только за сутки их ролик с Кридом посмотрели порядка четырех миллионов человек, эта цифра неуклонно растет.

«Первое место в трендах YouTube и четыре миллиона просмотров за сутки!! Премьера клипа на песню «Love is»… Ну что, хейтеры?! У меня там засосы и постельные сцены?!» — не без иронии спросила у поклонников Асмус.

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Асмус посмеялась над хейтерами после съемок в новом клипе Егора Крида
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