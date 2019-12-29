Коммерческая выгода: Маркл собралась продавать товары под своим брендом

В британской королевской семье существует закон, запрещающий ее членам извлекать из своего статуса коммерческую выгоду. Но герцогиня Сассекская, как всегда, пошла наперекор всем правилам.

Стало известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл собралась запускать собственное производство. Она планирует зарегистрировать название своего фонда «Sussex Royal» как товарный знак.

В ассортименте будет продукция всех видов, начиная от одежды — майки, пижамы, шарфы, бейсболки, носки, перчатки, спортивные костюмы — заканчивая сувенирной продукцией и печатными изданиями. Кроме того, Маркл собралась занять еще одну нишу и подвинуть американские таблоиды. Меган будет выпускать собственные газеты и журналы.

Судя по всему, таким образом супруга внука королевы Елизаветы II хочет собрать средства для своего благотворительного фонда. Тем не менее, многие поклонники не одобряют эту затею. Они считают, что представительница королевской семьи не может заниматься предпринимательской деятельностью. Также некоторые уверены, что под видом благотворительности Маркл хочет подзаработать, преследуя лишь коммерческую выгоду.