НОВОСТИ

Коммерческая выгода: Маркл собралась продавать товары под своим брендом

В британской королевской семье существует закон, запрещающий ее членам извлекать из своего статуса коммерческую выгоду. Но герцогиня Сассекская, как всегда, пошла наперекор всем правилам.

Коммерческая выгода: Маркл собралась продавать товары под своим брендом
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Стало известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл собралась запускать собственное производство. Она планирует зарегистрировать название своего фонда «Sussex Royal» как товарный знак.

В ассортименте будет продукция всех видов, начиная от одежды — майки, пижамы, шарфы, бейсболки, носки, перчатки, спортивные костюмы — заканчивая сувенирной продукцией и печатными изданиями. Кроме того, Маркл собралась занять еще одну нишу и подвинуть американские таблоиды. Меган будет выпускать собственные газеты и журналы.

Судя по всему, таким образом супруга внука королевы Елизаветы II хочет собрать средства для своего благотворительного фонда. Тем не менее, многие поклонники не одобряют эту затею. Они считают, что представительница королевской семьи не может заниматься предпринимательской деятельностью. Также некоторые уверены, что под видом благотворительности Маркл хочет подзаработать, преследуя лишь коммерческую выгоду.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодня
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Коммерческая выгода: Маркл собралась продавать товары под своим брендом
Интересно?
Поделись с друзьями: