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«Чтобы не был альфонсом»: Лолита стала мечтать о шестом муже

Певица заявила, что уже отошла от обиды на бывшего супруга.

«Чтобы не был альфонсом»: Лолита стала мечтать о шестом муже
Лолита Милявская. Фото Михаила Фролова. КП.

56-летняя Лолита Милявская появилась в эфире шоу «Центральное телевидение» на НТВ 28 декабря заметно похудевшей и похорошевшей. На звезде было надето сребристое платье мини, обнажившее ее стройные ноги.

Она призналась, что чувствует себя счастливой после развода с Дмитрием Ивановым и спела символическую песню «Судьба», в которой звучат слова: «Я на волю тебя отпускаю».

«Я давно отошла», — прокомментировала звезда свое расставания с шестым мужем.

Лолита, кадр из шоу "Центральное телевидение". Фото
Лолита, кадр из шоу «Центральное телевидение».

Певица считает, что может служить мотиватором для российских женщин, которые мечтают хотя бы о первом супруге. В качестве нового мужа она видит «нормального человека». Лолита даже обратилась в эфире к Деду Морозу.

«Сделай так, чтобы не пил, не курил (это мало). Чтобы не был альфонсом, нарциссом. И просто был адекватным работающим мужиком», — сказала она.

Ведущий Вадим Такменев заметил, что подобных представителей сильной половины человечества осталось мало, но, тем не менее, желает Милявской именного такого.

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«Чтобы не был альфонсом»: Лолита стала мечтать о шестом муже
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