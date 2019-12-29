НОВОСТИ

«Бесконечно пусто и одиноко»: Машков выступил на прощании с Волчек

Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой Марка Захарова.

«Бесконечно пусто и одиноко»: Машков выступил на прощании с Волчек
Владимир Машков (Фото: Globallookpress.com)

Владимир Машков произнес речь на гражданской панихиде, отдав дань памяти покойной Галине Борисовне. Художественный руководитель театра «Современник» скончалась в одной из больниц Москвы. Ей было 86 лет. До последних дней жизни Волчек оставалась преданной искусству и своим актерам. 19 декабря она отпраздновала день рождения. Присутствующая на прощании Татьяна Тарасова подметила, что тогда никто не мог даже и предположить, что спустя неделю Галины Борисовны не станет. Со словами заслуженного тренера СССР согласен и Максим Галкин. Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса подметил, что сейчас всем трудно что-либо говорить. Телеведущий благодарен Волчек за то, что она относилась к их с Аллой Борисовной детям — шестилетним двойняшкам Гарри и Лизе, как к родным внукам.

Актер Владимир Машков
Владимир Машков м Кристина Орбакайте на прощании с Галиной Волчек в театре «Современник» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

Выступая перед присутствующим Владимир Машков, заверив, что с большим уважением относился к народной артистке СССР. По словам актера, именно Волчек показала им всем, что такое воля, сила и желание.

«Бесконечно пусто и бесконечно одиноко… Ваша любовь вечна и не пройдет никогда», — добавил Машков.

В «Современнике» на гражданской панихиде также были замечены: Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, Наина Ельцина, Чулпан Хаматова, Кристина Орбакайте, Константин Эрнст и многие другие.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир МашковОбществопотеряПохороны Волчексмертьтеатр "Современник"Умерла Галина Волчекутрата
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Бесконечно пусто и одиноко»: Машков выступил на прощании с Волчек
Интересно?
Поделись с друзьями: