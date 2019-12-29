«Бесконечно пусто и одиноко»: Машков выступил на прощании с Волчек

Владимир Машков произнес речь на гражданской панихиде, отдав дань памяти покойной Галине Борисовне. Художественный руководитель театра «Современник» скончалась в одной из больниц Москвы. Ей было 86 лет. До последних дней жизни Волчек оставалась преданной искусству и своим актерам. 19 декабря она отпраздновала день рождения. Присутствующая на прощании Татьяна Тарасова подметила, что тогда никто не мог даже и предположить, что спустя неделю Галины Борисовны не станет. Со словами заслуженного тренера СССР согласен и Максим Галкин. Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса подметил, что сейчас всем трудно что-либо говорить. Телеведущий благодарен Волчек за то, что она относилась к их с Аллой Борисовной детям — шестилетним двойняшкам Гарри и Лизе, как к родным внукам.

Выступая перед присутствующим Владимир Машков, заверив, что с большим уважением относился к народной артистке СССР. По словам актера, именно Волчек показала им всем, что такое воля, сила и желание.

«Бесконечно пусто и бесконечно одиноко… Ваша любовь вечна и не пройдет никогда», — добавил Машков.

В «Современнике» на гражданской панихиде также были замечены: Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, Наина Ельцина, Чулпан Хаматова, Кристина Орбакайте, Константин Эрнст и многие другие.