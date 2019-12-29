«Абсолютно несправедливо!»: участники «Битвы экстрасенсов» пришли в бешенство после оглашения итогов голосования

По итогам голосования молодой чернокнижник из Тольятти получил 33,5% голосов. Его победа шокировала не только других участников, но даже ведущего программы Марата Башарова. Ведь парню пророчили последнее место.

Помимо тату-мастера в финале шоу «Битва экстрасенсов» оказались ясновидящая из Грузии Мариам Циминтия и две ученицы «Школы экстрасенсов» —Вилма Генрих и Ирина Игнатенко.

«Это несправедливо, абсолютно несправедливо. Это кошмар!» — прошептала Мариам Циминстия после оглашения результатов.

К слову, именно грузинская ясновидящая была фаворитом у жюри. На протяжении всего проекта она уверенно справлялась со всеми испытаниями. Поэтому все были уверенны, что она станет обладателем «Синей руки». Но женщина оказалось второй.

«Въехал в финал на золотом конверте», — заявила Вилма Генрих, занявшая третье место.