«Я хочу просто насладиться своей жизнью»: Бузова отказалась от работы

Ни для кого не секрет, сколько сил и времени исполнительница посвящает своей работе. Она успевает вести скандальный проект «Дом-2», выпускать хиты и даже развивать свой бизнес.

Но в жизни каждого трудяги наступает момент, когда силы заканчиваются. Тогда самое время отодвинуть все дела и насладиться законным отдыхом. Именно так решила поступить певица Ольга Бузова.

Артистка призналась, что долго думала, как ей лучше поступить. Стоит ли работать в новогоднюю ночь и праздники или лучше устроить себя каникулы. В итоге, звезда отдала предпочтение в пользу отдыха.

«Знаете, мои хорошие… Я реально поняла, что мне нужно отдохнуть, и я хочу просто насладиться своей жизнью и успевать жить. Люблю», — заявила Бузова на своей странице в социальной сети Instagram.

Также исполнительница отметила, что уходящий год был очень сложным для нее. Но одновременно с этим крайне продуктивным. «Большие туры и много, очень много работы», — отметила светская львица.

Ольга поведала, что собирается улететь из страны на время новогодних праздников. Но куда именно, уточнять не стала, оставив это в секрете. Несомненно, совсем скоро поклонники узнают ответ на этот вопрос. Ведь теледива делится всем в своем микроблоге.