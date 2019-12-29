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«Мы одни видим животик?»: Telegram-каналы сообщили о беременности Глюкозы

В Сети появилось видео, на котором у певицы заметны округлившиеся формы.

«Мы одни видим животик?»: Telegram-каналы сообщили о беременности Глюкозы
Глюкоза. Фото https://www.instagram.com/glukozamusic/

Сразу несколько Telegram-каналов сообщили о том, что певица Глюкоза беременна. Причем одни подали эту информацию в утвердительной форме (например, «НеБожена»), а другие вроде «Только никому» все-таки опубликовали эту информацию, как версию.

«Мы одни видим у Глюкозы округлившийся животик? Это джемпер такой неудачный или baby No3 на подходе? К слову, у Кети Топурии, которую подозревают в беременности, на видео – идеальная талия», — написали они.

В качестве аргумента канал продемонстрировал видео с танцующими Кети и Натальей. В кадре действительно у звезды можно увидеть некоторую округлость. По случайному совпадению или нет, но именно в этом году Глюкоза впервые за долгое время решила не работать на Новый год, а вместо этого поехать в путешествие на Маврикий и в Кейптаун с мужем Александром Чистяковым и дочками Лидой и Верой.

И, кстати, если внимательно посмотреть на последнее фото Глюкозы в ее блоге под елочкой, то тоже можно разглядеть животик.

А как считаете вы, Наталья беременна?

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Тэги:

беременностьГлюкозаГлюкоза образНаталья ИоноваНаталья Ионова-ЧистяковаНаталья Чистякова-Ионова
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«Мы одни видим животик?»: Telegram-каналы сообщили о беременности Глюкозы
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