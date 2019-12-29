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«В итоге отказалась»: Настя Самбурская должна была играть главную роль в «Ведьмаке»

Актриса показала поклонникам свою фотографию с Генри Кавиллом.

«В итоге отказалась»: Настя Самбурская должна была играть главную роль в «Ведьмаке»
Настасья Самбурская. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Неожиданный пост выложила в своем официальном Instagram-аккаунте Настасья Самбурская. Актриса и певица предстала в образе героини недавно вышедшего, но уже весьма популярного сериала «Ведьмак». На фото она обнимает актера Генри Кавилла и загадочно смотрит в камеру полуприкрытыми глазами, а по ее губе стекает струйка крови. В тексте Самбурская заявила, что эта фотография с ее проб на роль вместе с именитым актером. Также она заметила, что ее утвердили на роль, но Настасье пришлось отказаться из-за загруженного графика работы, новогодние елки отменять ради съемок она не собиралась.

«Я должна была играть роль Еннифер, но у меня ёлки были, поэтому в итоге отказалась», — пишет Самбурская.

Разумеется, всерьез эту новость никто не воспринял и вряд ли Настасья знала о существовании «Ведьмака» до того, как он стал популярным в интернете, вместе с песней про  монету. Стоит признать, что комментаторы негативно отнеслись к смелому фотошопу Самбурской, многие заявили, что ей если где и сниматься, то только в «Универе».

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Тэги:

"Ведьмак"Анастасия СамбурскаяГенри КавиллСериал "Ведьмак"
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«В итоге отказалась»: Настя Самбурская должна была играть главную роль в «Ведьмаке»
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