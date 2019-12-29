Жириновский предложил ввести должность заместителя президента

Политик уверен, что на главу государства ложится слишком много обязанностей.

Владимир Жириновский выступил в своем Telegram-канале с предложением протянуть руку помощи президенту России. Он считает, что глава государства чересчур занят, и ему не помешает заместитель в лице вице-президента.

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал он.

Ранее лидер ЛДПР выступал с предложением изменить формулировку 3 части статьи 81 Конституции России, исключив из нее слово «подряд». Напомним, в основном законе нашего государства написано: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд». Кроме того, Жириновский заявил, что 5 лет вполне достаточно для президентства, в настоящее время срок правления главы государства ограничивается 6-ю годами.

По мнению Владимира Вольфовича, руководить Россией может только военный. Например, такой, как Путин, Петр I или Иван Грозный. В эфире радио «Комсомольская правда» он говорил, что председатель счетной палаты Алексей Кудрин никогда бы не смог возглавить Россию именно по этой причине, так же, как и оппозиционер Борис Немцов (ныне покойный).