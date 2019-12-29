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Жириновский предложил ввести должность заместителя президента

Политик уверен, что на главу государства ложится слишком много обязанностей.

Жириновский предложил ввести должность заместителя президента
Владимир Жириновский. Фото Global look press.

Владимир Жириновский выступил в своем Telegram-канале с предложением протянуть руку помощи президенту России. Он считает, что глава государства чересчур занят, и ему не помешает заместитель в лице вице-президента.

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал он.

Telegram-канал Жириновского. Фото
Telegram-канал Жириновского. Скриншот://t.me/zhirinovskylive

Ранее лидер ЛДПР выступал с предложением изменить формулировку 3 части статьи 81 Конституции России, исключив из нее слово «подряд». Напомним, в основном законе нашего государства написано: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд». Кроме того, Жириновский заявил, что 5 лет вполне достаточно для президентства, в настоящее время срок правления главы государства ограничивается 6-ю годами.

По мнению Владимира Вольфовича, руководить Россией может только военный. Например, такой, как Путин, Петр I или Иван Грозный. В эфире радио «Комсомольская правда» он говорил, что председатель счетной палаты Алексей Кудрин никогда бы не смог возглавить Россию именно по этой причине, так же, как и оппозиционер Борис Немцов (ныне покойный).

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Владимир Жириновскийконституцияпрезидентпрезидент России
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Жириновский предложил ввести должность заместителя президента
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