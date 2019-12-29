«Закинул миллион»: «Уральские пельмени» вновь подали в суд на Нетиевского

Похоже, что судебным тяжбам «Уральских пельменей» с бывшим директором Сергеем Нетиевским конца не будет. Нынешний директор шоу Евгений Орлов заявил изданию «СтарХит», что в текущем году они выиграли несколько судов, и только за 2019-й он выплатил им свыше 5 млн рублей.

«Нетиевского из команды именно выгнали! Он не уходил, а его выгнали, когда вскрылись факты его обманов», — сказал руководитель коллектива.

По словам Евгения, Сергей Нетиевский долгое время присваивал общие деньги. Они пытались решить с ним финансовые проблемы без суда, однако бывший директор постоянно меняет свою позиции. И, когда вскрылся очередной факт обмана, команда вновь поспешила подать заявление в суд.

«В 2015 году Нетиевский, будучи директором общего юридического лица, на свое ИП за организационные услуги продюсерского контракта закинул миллион рублей», — рассказал Орлов.

При этом, если верить нынешнему директору, на самом деле никакого шоу под названием «Корпорация морсов», за которое Нетиевскому выплачивались деньги, никогда не было. Свою правоту «Уральские пельмени» будут отстаивать в Свердловском арбитражном суде, предъявив иск отставному руководителю о взыскании средств.