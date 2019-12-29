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«Голливуд!»: Стриженова представила публике свою красавицу-дочь

Кристина Орбакайте, Вика Цыганова и певица Валерия были очарованы внешностью Саши.

«Голливуд!»: Стриженова представила публике свою красавицу-дочь
Екатерина Стриженова. Фото Global look press.

Саша, старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых, отметила свой 19-й день рождения. Праздник провели в одном из московских ресторанов шумной молодежной компанией. Девушка не забыла пригласить на торжество близких родственников.

Счастливыми кадрами праздника Екатерина Стриженова поделилась в своем блоге.

«Отметили день рождения нашей младшей Александры! Дочь, 19 лет – это прекрасный возраст, когда веришь, что можешь изменить мир к лучшему, дерзай! А мы с папой всегда рядом, даже когда ты этого уже и не очень хочешь…любим!» — с гордостью написала она.

На поздравление и фотографию девушки в блоге актрисы отреагировали многочисленные звезды.

«Поздравляю! Какая красотка! У счастливых родителей прекрасный счастливый ребенок», — написала Валерия. «Какая красотка наша девочка! Счастья во всем и всегда», — отметилась Кристина Орбакайте. «Супер, Голливуд! Океан счастья тебе», — сказала Вика Цыганова.

Счастья девушке также пожелали Николай Носков, Екатерина Рождественская, Елена Валюшкина.

Отметим, что на праздник Александра Стриженова пришла в сопровождении своего молодого человека Антона Чурекова, с которым она встречается еще со школьной скамьи.

Напомним, у Александра и Екатерины Стриженовых двое детей. Саша – младшая дочь, 31-летняя Анастасия Грищенко вместе с мужем и сыном живет в Нью-Йорке.

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«Голливуд!»: Стриженова представила публике свою красавицу-дочь
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