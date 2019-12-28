Орнелла Мути начала изучать русский язык

Видимо, желание Орнеллы Мути стать гражданской России настолько велико, что она начала изучать русский язык. Несомненно, это дается ей крайне непросто.
По словам знаменитости, именно в нашей стране она чувствует себя как дома. Чем вызвана такая необъяснимая, но сильная любовь к чужой стране женщина не объяснила. Возможно, это связано с тем, что звезда имеет русские корни. Ее дедушка был одним из врачей русского царя.
Также итальянская актриса подчеркнула, что намерена получить российский паспорт. Ни для кого не секрет, что это довольно долгий и утомительный процесс. Зато у Мути давно есть прописка в Москве.
«Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы для оформления гражданства,» — добавила Мути.