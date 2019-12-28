Орнелла Мути начала изучать русский язык

Итальянская актриса, несмотря на свое происхождение, души не чает в России. К слову, в нашей стране ее любят и принимают как родную.

Видимо, желание Орнеллы Мути стать гражданской России настолько велико, что она начала изучать русский язык. Несомненно, это дается ей крайне непросто.

больше по теме Орнелла Мути хочет получить российское гражданство Известная итальянская актриса Орнелла Мути вновь выразила желание получить российское гражданство.

По словам знаменитости, именно в нашей стране она чувствует себя как дома. Чем вызвана такая необъяснимая, но сильная любовь к чужой стране женщина не объяснила. Возможно, это связано с тем, что звезда имеет русские корни. Ее дедушка был одним из врачей русского царя.

Также итальянская актриса подчеркнула, что намерена получить российский паспорт. Ни для кого не секрет, что это довольно долгий и утомительный процесс. Зато у Мути давно есть прописка в Москве.