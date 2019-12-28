Нагиев пожелал разведенке-Пелагее поскорее найти нового мужчину

Несмотря на тяжелый период в своей жизни, певица Пелагея пришла на шоу «Голос». Звезда появилась в прямом эфире Первого канала в качестве приглашенной звезды в полуфинале проекта.
Солистка выступила вместе с подопечными Константина Меладзе, Нуржигитом Субанкуловым и Аскером Бербековым. Они втроем исполнили знаменитую песню «Конь» группы «Любэ».
Многие заметили, что артистке тяжело далось выступление. Пелагея еле сдерживала слезы, тем не менее, ей удалось не расплакаться на сцене.
Когда песня закончилась, к светской львице подошел ведущий программы Дмитрий Нагиев. Он крепко обнял исполнительницу.
«Держись, всё будет хорошо», — тихонько сказал на ухо певице шоумен.
После этого Нагиев пожелал звезде найти нового мужчину в следующем году. Но сделал Нагиев это в своей юмористической манере.
«Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоем с конем прибавился хоть кто-то еще», — заявил актер.