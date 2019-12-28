Нагиев пожелал разведенке-Пелагее поскорее найти нового мужчину

Недавно исполнительница пережила развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Супруги прожили вместе всего три года.

Несмотря на тяжелый период в своей жизни, певица Пелагея пришла на шоу «Голос». Звезда появилась в прямом эфире Первого канала в качестве приглашенной звезды в полуфинале проекта.

Солистка выступила вместе с подопечными Константина Меладзе, Нуржигитом Субанкуловым и Аскером Бербековым. Они втроем исполнили знаменитую песню «Конь» группы «Любэ».

больше по теме Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем Хоккеиста Ивана Телегина не так давно заметили в обществе другой женщины.

Многие заметили, что артистке тяжело далось выступление. Пелагея еле сдерживала слезы, тем не менее, ей удалось не расплакаться на сцене.

Когда песня закончилась, к светской львице подошел ведущий программы Дмитрий Нагиев. Он крепко обнял исполнительницу.

«Держись, всё будет хорошо», — тихонько сказал на ухо певице шоумен.

После этого Нагиев пожелал звезде найти нового мужчину в следующем году. Но сделал Нагиев это в своей юмористической манере.