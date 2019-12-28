Родители модели Кайи Гербер в ужасе от избранника дочери

Дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер встречается с комиком из субботнего шоу Питом Дэвидсоном. Родители девушки не одобряют выбор наследницы.

На днях родители модели Кайи Гербер лично познакомились с потенциальным зятем. После визита к дочери и ее избраннику их застукали папарацци. На лицах Синди и Рэнди запечатлен ужас и печаль после встречи с Полом.

«У Дэвидсона были безумные глаза и, кажется, ему срочно нужна реабилитация» — привел слова отца семейства инсайдер, ставший свидетелем знакомства.

Кроуфорд и Гербер изначально не одобряли выбор наследницы. Но увидев его воочию убедились в этом наверняка.

Отметим, 26-летний Дэвидсон имеет за плечами темное прошлое. Комик неоднократно проходил лечение в специальных центрах. Молодой человек не скрывает, что страдает пограничным психическим расстройством и склонен к депрессии.

Кроме того, до Кайи Пол имел немало романов. У него была довольно бурная личная жизнь. Избранник модели встречался с американской певицей Арианой Гранде и британской актрисой Кейт Бекинсейл, которая, к слову, вдвое его старше.