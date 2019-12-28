Сначала мама и дочь поедали вкусный мармеладных червячков и задорно смеялись, сидя на диване. Потом они стали дурачиться, начав танцевать и напевать известные песни.

В процессе записи родительница напомнила Алисе, что завтра приедет папа. Маленькая девочка, в свою очередь, в ответ скорчила забавную рожицу.

В конце ролика в ход пошли бенгальские огни и хлопушки. Судя по всему, они уже готовы к встрече Нового года. В кадр попала украшенная игрушками елка.