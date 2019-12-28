На странице Алены Шишковой в социальной сети Instagram появилось новое видео. На нем она резвится вместе с юной наследницей.
«Видео было снято накануне каникул Лисёнка. Думала, не выкладывать — одно озорство, никакой пользы, соскучилась, смонтировала», — отметила модель.
Сначала мама и дочь поедали вкусный мармеладных червячков и задорно смеялись, сидя на диване. Потом они стали дурачиться, начав танцевать и напевать известные песни.
В процессе записи родительница напомнила Алисе, что завтра приедет папа. Маленькая девочка, в свою очередь, в ответ скорчила забавную рожицу.
В конце ролика в ход пошли бенгальские огни и хлопушки. Судя по всему, они уже готовы к встрече Нового года. В кадр попала украшенная игрушками елка.