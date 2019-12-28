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«Была убеждена, что стану знаменитой»: самоуверенная Веденеева поведала о карьерном пути

Актриса театра и кино долгое время вела любимую программу всех детей СССР «Спокойно ночи, малыши!». она и подумать не могла, что достигнет таких успехов в этой сфере деятельности.

«Была убеждена, что стану знаменитой»: самоуверенная Веденеева поведала о карьерном пути
Татьяна Веденеева. Фото: Global Look Press

Татьяна Веденеева воспитывалась строгими родителями, которые, на удивление, разрешили ей записаться в театральный кружок. На момент поступления в ГИТИС ей было около 16 лет. Она обладала очень тихим голосом, что является отрицательным качеством в театральной сфере.

Татьяне удалось поступить за счет удачно выбранному репертуару. Она читала сказку «Гадкий утенок».

«Читай я, например, Маяковского, не поступила бы однозначно. А тут вполне получилось передать боль несчастного, отвергнутого всеми птенца», — поделилась артистка.

В университете ей пришлось тяжело. Преподаватели требовали от нее прибавить силы и громкости в голосе. Кроме того, студентам во время обучения запрещали пробовать себя в кино.

«Почему-то абсолютно была убеждена, что стану знаменитой», — призналась Веденеева.

Во время одного из спектаклей, к Татьяне подошла неизвестная женщина и предложила роль в кино. Та согласилась. Съемки  были назначены на ближайшее лето. Это был фильм по Шекспиру «Много шума из ничего». Это и стало началом успешной карьеры актрисы.

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Тэги:

актерская карьерабиографияТатьяна Веденеева
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«Была убеждена, что стану знаменитой»: самоуверенная Веденеева поведала о карьерном пути
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