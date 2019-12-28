Перебравший вина Рома Жуков затеял дебош в аэропорту Якутии

Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков устроил дебош в аэропорту Якутска. В пресс-службе МВД рассказали, что 52-летний музыкант вместе со своей спутницей буянил в зоне досмотра воздушной гавани. Когда на место прибыли правоохранители, нарушителя и 27-летнюю женщину задержали и отвели в отделение. Там Жуков продолжил ругаться матом и провоцировать стражей порядка.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила ТАСС, что на певца было возбуждено административное дело. Жукову и его спутнице вменяют появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Адвокат Жукова Александр Усачев пояснил в свою очередь, что в Якутию его подопечный прилетел, чтобы провести новогодний корпоратив. Что касается обвинений в опьянении, то официальный представитель подчеркнул – Жуков не буянил, а выпил несколько бокалов вина.

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«Роман — достаточно мирный человек. Его задержали на три или четыре часа, гастрольный график сорван, он взял такси и где-то по тайге вынужден ехать в другой город, чтобы улететь. Он не падал, ничего, никакой порядок общественный не нарушал», — приводит слова Усачева РЕН ТВ.

Примечательно, что сам Жуков незадолго до прибытия в Якутию выкладывал в Instagram снимок, на котором он и его спутница держат в руках бокалы с чем-то алкогольным. Мужчина и женщина выглядели вполне довольными перелетом.

Напомним, Роман Жуков известен аудитории 90-х песней «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики», а также работой с коллективами «Мираж» и «Маршал».