Родная сестра Джорджа Майкла умерла в годовщину смерти исполнителя

Родная сестра британского певца Джорджа Майкла внезапно умерла в день годовщины смерти брата. Тело 55-летней Мелани Панайоту в ее собственном доме в Лондоне обнаружила сестра Йода Харрис 25 декабря – именно в этот день три года назад не стало и знаменитого исполнителя. Шокированная родственница практически сразу же позвонила в полицию. Прибывшие на место инспекторы вынесли вердикт мгновенно – кончина женщины не носит криминального характера. Для того, чтобы убедиться в первоначальной версии, судмедэксперты забрали тело для исследования. Его результаты будут известны на днях.

The Mirror отмечает, что Мелани и Джордж были очень близки при жизни. После того, как певца не стало, все внушительное наследство перешло сестре. За два дня до того, как Мелани умерла, она опубликовала на официальном сайте Майкла обращение, в котором поблагодарила поклонников брата за поступающие в его адрес теплые слова, а также подчеркивала, что только недавно в полной мере осознала, как много людей любили ее родственника и его красивую музыку.