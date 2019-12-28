«Это утопия»: экс-супруга Кержакова высказалась об отношениях с футболистом

Экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что ей потребовалось около года, чтобы смириться с мыслью о том, что их брак окончательно развалился. Она утверждает, что бывший супруг навсегда останется ее близким родственником. В конце концов, у них есть общий ребенок.

«Вопрос любви — это же вопрос такой, твоего внутреннего ощущения. И когда человек уходит из твоей жизни, твой родственник, сколько времени нужно, чтобы ты перестал его любить? Нисколько. Ты не перестанешь в любом случае», — отметила Милана.

Тем не менее, девушка продолжает искренне верить в существование вечной любви. «Я верю, что она возникает, в какой-то определенный момент формируется и становится той объемной и большой, сильной, какой ты ее знаешь и представляешь, и даже несмотря на расставание, ты можешь нести ее в себе, в это я верю», — заявила экс-супруга спортсмена.

Также Тюльпанова поведала, что первый поцелуй с Кержаковым случился спустя четыре месяца после знакомства. Александр не давил на возлюбленную и терпеливо ждал.

«Мне сложно объяснить, чем это было вызвано, просто для меня это было на тот момент очень трепетное отношение, и я очень боялась его нарушить чем-либо, даже поцелуем», — призналась Милана.

Собственно, неудивительно, что девушка считает невозможным начать отношения после первого свидания. «Серьезные отношения после первого свидания — это скорее утопия», — заявила бывшая возлюбленная Александра.