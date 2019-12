Кейт и Уильяма обвинили в нарушении королевских традиций

Принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон обвинили в нарушении королевских традиций. Напомним, что до последнего времени регулярными участниками скандалов становились брат герцога Кембриджского Гарри и его супруга Меган, теперь же наступила очередь старшего родственника.

Вопросы у британской аудитории возникли после того, как семья появилась на рождественской службе в Сэндрингеме. Insider отмечает, что, по королевским правилам, Джордж до 8 лет обязан посещать публичные места исключительно в шортах, даже несмотря на зиму и снег, однако Кейт и Уильям приняли решение нарушить этот запрет вопреки возможному появлению неприятных слухов о принадлежности Джорджа к «простолюдинам» . На официальной встрече мальчик появился в брюках в пол, чем немало смутил окружающих. Таким образом, Джордж стал первым в королевской истории, кто нарушил аристократический обычай.

The British royal family have 99 problems but the Cambridges ain’t one of them 😎😎 pic.twitter.com/1NdOLYbDjK

— Isa (@isaguor) December 25, 2019