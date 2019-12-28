НОВОСТИ

Кейт и Уильяма обвинили в нарушении королевских традиций

В бурных обсуждениях оказался замешан старший сын королевской четы – 6-летний Джордж.

Кейт и Уильяма обвинили в нарушении королевских традиций
Герцоги Кембриджские/Фото: https://www.instagram.com/p/B6f4J6DFH-3/

Принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон обвинили в нарушении королевских традиций. Напомним, что до последнего времени регулярными участниками скандалов становились брат герцога Кембриджского Гарри и его супруга Меган, теперь же наступила очередь старшего родственника.

Вопросы у британской аудитории возникли после того, как семья появилась на рождественской службе в Сэндрингеме. Insider отмечает, что, по королевским правилам, Джордж до 8 лет обязан посещать публичные места исключительно в шортах, даже несмотря на зиму и снег, однако Кейт и Уильям приняли решение нарушить этот запрет вопреки возможному появлению неприятных слухов о принадлежности Джорджа к «простолюдинам» . На официальной встрече мальчик появился в брюках в пол, чем немало смутил окружающих. Таким образом, Джордж стал первым в королевской истории, кто нарушил аристократический обычай.

Отметим, что Джордж не впервые надевает брюки на выход – ранее это произошло весной 2018-го на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Тогда Уильям и Кейт объяснили, что руководствовались исключительно эстетическими мотивами – шорты с мундиром смотрелись бы смешно. Сейчас люди гадают, каким объяснение будет на этот раз.

Четырехлетняя принцесса Шарлотта, стоит признать, без внимания также не осталась. Один из неравнодушных людей одарил девочку розовым воздушным шаром в виде фламинго. Принцесса не выпускала игрушку вплоть до официального отъезда и в целом вела себя максимально культурно, как и ее старший брат.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиНовости googleпринц ДжорджПринц Уильямпринцесса Шарлотта
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт и Уильяма обвинили в нарушении королевских традиций
Интересно?
Поделись с друзьями: