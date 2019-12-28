Кейт и Уильяма обвинили в нарушении королевских традиций

Принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон обвинили в нарушении королевских традиций. Напомним, что до последнего времени регулярными участниками скандалов становились брат герцога Кембриджского Гарри и его супруга Меган, теперь же наступила очередь старшего родственника.

Вопросы у британской аудитории возникли после того, как семья появилась на рождественской службе в Сэндрингеме. Insider отмечает, что, по королевским правилам, Джордж до 8 лет обязан посещать публичные места исключительно в шортах, даже несмотря на зиму и снег, однако Кейт и Уильям приняли решение нарушить этот запрет вопреки возможному появлению неприятных слухов о принадлежности Джорджа к «простолюдинам» . На официальной встрече мальчик появился в брюках в пол, чем немало смутил окружающих. Таким образом, Джордж стал первым в королевской истории, кто нарушил аристократический обычай.

The British royal family have 99 problems but the Cambridges ain’t one of them 😎😎 pic.twitter.com/1NdOLYbDjK — Isa (@isaguor) December 25, 2019

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Отметим, что Джордж не впервые надевает брюки на выход – ранее это произошло весной 2018-го на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Тогда Уильям и Кейт объяснили, что руководствовались исключительно эстетическими мотивами – шорты с мундиром смотрелись бы смешно. Сейчас люди гадают, каким объяснение будет на этот раз.

Четырехлетняя принцесса Шарлотта, стоит признать, без внимания также не осталась. Один из неравнодушных людей одарил девочку розовым воздушным шаром в виде фламинго. Принцесса не выпускала игрушку вплоть до официального отъезда и в целом вела себя максимально культурно, как и ее старший брат.