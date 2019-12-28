Савельева рассказала о новогодних традициях из детства

В преддверии Нового года певица решила вспомнить о праздничных традициях. С особой теплотой звезда поведала о своих детских воспоминаниях.

По словам певицы Саши Савельевой, когда она была маленькой, то никогда не праздновала Новый год дома. За исключением тех случаев, когда заболевала. Обычно они всей семьей уезжали на дачу к друзьям родителей светской львицы.

«Там собиралась большая шумная компания и стол накрывали «в складчину» — каждая семья готовила фирменные блюда. Мы привозили нарезку типа буженины (до сих пор помню, какая она была ароматная), селедку под шубой и оливье. Этот салат мама готовила изумительно (и до сих пор делает на все праздники). У нее был секрет — вместо колбасы она клала курицу», — поделилась исполнительница.

После того, как Саше стукнуло 17, она попала в группу «Фабрика звезд». С тех пор Новой год стал ограничиваться бокалом шампанского в перерыве между концертами, ведь солистки постоянно гастролировали, сообщает «7Дней».

«Мы с девочками беспокоились лишь о том, чтобы перед боем курантов под рукой были бокалы с шампанским, бумажки и ручки. По старой традиции с первым ударом курантов мы быстро записывали свои желания, сжигали бумажки, пепел бросали в бокалы с шампанским, которое тут же выпивали», — объяснила знаменитость.

2020-й Новый год Савельева собирается провести в кругу семьи — с мужем Кириллом Сафоновым и сыном Леоном. «По поводу пышного украшения стола заморачиваться не буду, ограничусь красивыми салфетками и свечами. Сделаю стильный и «спокойный» стол, без больших энергозатрат. Потому что в эту чудесную ночь хочется не пахать, а получить удовольствие», — заявила певица.