НОВОСТИ

Савельева рассказала о новогодних традициях из детства

В преддверии Нового года певица решила вспомнить о праздничных традициях. С особой теплотой звезда поведала о своих детских воспоминаниях.

Савельева рассказала о новогодних традициях из детства
Саша Савельева. Фото: Global Look Press

По словам певицы Саши Савельевой, когда она была маленькой, то никогда не праздновала Новый год дома. За исключением тех случаев, когда заболевала. Обычно они всей семьей уезжали на дачу к друзьям родителей светской львицы.

«Там собиралась большая шумная компания и стол накрывали «в складчину» — каждая семья готовила фирменные блюда. Мы привозили нарезку типа буженины (до сих пор помню, какая она была ароматная), селедку под шубой и оливье. Этот салат мама готовила изумительно (и до сих пор делает на все праздники). У нее был секрет — вместо колбасы она клала курицу», — поделилась исполнительница.

После того, как Саше стукнуло 17, она попала в группу «Фабрика звезд». С тех пор Новой год стал ограничиваться бокалом шампанского в перерыве между концертами, ведь солистки постоянно гастролировали, сообщает «7Дней».

«Мы с девочками беспокоились лишь о том, чтобы перед боем курантов под рукой были бокалы с шампанским, бумажки и ручки. По старой традиции с первым ударом курантов мы быстро записывали свои желания, сжигали бумажки, пепел бросали в бокалы с шампанским, которое тут же выпивали», — объяснила знаменитость.

2020-й Новый год Савельева собирается провести в кругу семьи — с мужем Кириллом Сафоновым и сыном Леоном. «По поводу пышного украшения стола заморачиваться не буду, ограничусь красивыми салфетками и свечами. Сделаю стильный и «спокойный» стол, без больших энергозатрат. Потому что в эту чудесную ночь хочется не пахать, а получить удовольствие», — заявила певица.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

грандиозный праздникНовогодние желанияНовости googleНовый годСаша СавельеваСаша Савельева фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Савельева рассказала о новогодних традициях из детства
Интересно?
Поделись с друзьями: