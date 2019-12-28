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Сюткин не нашел места для Началовой и Децла в памятном клипе

Музыкант накануне представил на суд общественности видеоролик на песню «Время не проведешь».

Сюткин не нашел места для Началовой и Децла в памятном клипе

Певец Валерий Сюткин не нашел в траурном клипе об ушедших знаменитостях места для Юлии Началовой и Децла. Накануне в пятницу, 27 декабря, музыкант представил на суд общественности ролик на песню «Время не проведешь» — посвящен трек величинам, которые скончались в 2019 году. Музыкант напомнил о том, что за минувшие 365 дней не стало Марка Захарова, Владимира Этуша, Сергея Юрского, Алексея Булдакова, Галины Волчек, Элины Быстрицкой, Георгия Данелии и Франко Дзеффирели.

Поклонники творчества Юлии Началовой и Децла достаточно быстро подметили, что их любимцев Сюткин в ролик не включил и поспешили ему об этом сказать. Участник «Браво» позже честно признался – для последних двух исполнителей просто не нашлось места. Валерий прояснил, что за 2019 год не стало большой плеяды знаменитых людей, однако уместить их всех в тайминг не получится при всем желании.

«Там просто физически не было места. Мы потеряли очень много в этом году. Здесь нет классификации какой-то. Но, все-таки, принося соболезнования родным Юлии Началовой и Децла, Галина Борисовна Волчек и Мишель Легран все-таки в очереди первые, понимаете. И, поскольку нужно было три секунды на каждого человека, физически их просто не уместил режиссер клипа. А я – автор песни, это не ко мне», — передает слова Сюткина «Газета».

Тем временем, сам короткий метр посмотрели уже 200 тысяч человек. Комментирующие признаются, что трек затронул самые тонкие струны их души.

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Валерий СюткинВремя не проведешьДецлСюткин клипЮлия Началова
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Сюткин не нашел места для Началовой и Децла в памятном клипе
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