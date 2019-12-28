«Он поет под мои фонограммы»: Юрий Шатунов затаил обиду на Разина

Юрий Шатунов стал невероятно популярен в 90-х годах. Тогда он был солистом группы «Ласковый май». Сейчас артист строит сольную карьеру, но ему пытается препятствовать исполнять хиты продюсер Андрей Разин. Длительное время между ними развивался конфликт, который продолжается по сей день. Разин «открыто заявлял», что песни группы Юрию теперь запрещено петь, беспокоился, что он связался с «юристами-мошенниками», которые решили отстоять права на песни.

На днях Шатунов стал гостем на передаче «Привет, Андрей!». Он исполнил свой хит «Седая ночь». После этого певец рассказал, что именно происходит в его отношениях с продюсером. «Происходит нечто неординарное. У меня с Андреем Александровичем происходит судебная тяжба, так как он пытается запретить мне исполнять все эти хиты: все мои песни, мои визитные карточки, такие как „Белые розы“, „Седая ночь“ и ряд других песен, которыми он обладает. С чего все началось? Если бы я знал», — высказался артист.

По словам Юрия, конфликт длиться уже около 30 лет, с того момента, когда он покинул «Ласковый май». Ведущий Андрей Малахов отметил, что Разин уже сам выступает и ездит с песнями по стране. «Он поет сам, но для меня является обидным, что он поет под мои фонограммы, под современные фонограммы, которые сделал я, под мой голос и под мою аранжировку. После этого в студии был показан отрывок из недавнего выступления Разина.

Увиденное рассмешило гостей в студии. Малахов сразу поинтересовался у Николая Баскова, может он тоже отправится в гастроли с его песнями. Также ведущий спросил у Шатунова, почему продюсер стал крестным отцом его сына, если они находятся в ссоре.

«Это отдельная история. У него были рычаги давления, они есть и сейчас. Я являюсь заложником этих песен, которыми он обладает. И пользуясь этой ситуацией он заставил меня сделать выбор, чтобы он был крестным моего сына. Беда в следующем: за 13 лет он ни разу не позвонил пацану на день рождения и не поздравил его», — пояснил певец.

За него вступила Лера Кудрявцева. Телеведущая отметила, что Разин давно живет в судах и получает от этого удовольствие. «Несет всякую чушь и в адрес Юры и в адрес меня, у нас уже давно война продолжается», — рассказала блондинка. После этого Шатунов пояснил, что недавно продюсер объявил, что с 1 января 2020 года он уже не сможет исполнять свои хиты, но при этом свое заявление Разин не подкрепил судебными решениями. По словам артиста, Андрей Александрович подрывает его репутацию и вводит людей в заблуждение, что концертов не будет. Однако сам Юрий заверил, что будет петь свои песни, так как у него есть на это все разрешения.