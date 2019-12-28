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Сергея Нетиевского обвинили в организации несуществующего концерта

Очередные претензии к шоумену поступили со стороны «Уральских пельменей».

Сергея Нетиевского обвинили в организации несуществующего концерта
В адрес Нетиевского поступили новые обвинения от "Уральских пельменей"/http://globallookpress.com/

Бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского обвинили в организации несуществующего концерта и получении за него миллиона рублей. Очередные претензии к шоумену поступили со стороны бывших соратников по шоу. Их интересы в суде уже несколько лет представляет нынешний директор проекта Евгений Орлов.

Артисты уже обратились в Свердловский арбитражный суд с иском о взыскании средств. Как считает Орлов, Нетиевский перечислил миллион рублей на свое ИП. Деньги были переведены за выступление «Корпорация морсов». На самом деле концерта не было. Орлов отметил, что несколько месяцев назад подавалось заявление в полицию. Однако там очень долго рассматривают дело, поэтому было решено обратиться в суд.

Между тем Нетиевский пока не в курсе новых обвинений со стороны «Уральских пельменей». Новое дело он назвал «новогодним подарком» от бывших коллег.

Нетиевский считает, что нынешний директор шоу ведет себя очень странно и непоследовательно. Иски то подаются, то потом почему-то забираются. Юморист считает, что таким образом Орлов пытается надавить на него и сделать все возможное, чтобы он отказался от своих требований к нынешнему директору шоу, сообщает Ura.ru.

Напомним, что судебные разбирательства между Нетиевским и «Уральскими пельменями» за интеллектуальную собственность длятся не один год. Стороны никак не могут договориться.

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Евгений ОрловНовости googleСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"
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Сергея Нетиевского обвинили в организации несуществующего концерта
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