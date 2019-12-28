В Сети появился снимок Галины Волчек за неделю до смерти

Поэтесса Лариса Рубальская в Instagram опубликовала снимок, который был сделан за неделю до смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Как известно, 19 декабря выдающийся режиссер отмечала день рождения. Ей исполнилось 86 лет. На фотографии можно увидеть Галину Волчек, пребывающую в бодром настроении. Рядом с ней сидит поэтесса.

«Ушла из жизни Галя. Огромный кусок моей жизни, огромный кусок моего сердца. Больно, горько, жалко. Это фото сделано 19 декабря 2019 года. Последний день рождения», — подписала снимок Лариса Рубальская.

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Отметим, что еще 22 декабря Галина Волчек пребывала в прекрасном настроении. Она была в «Современнике» на репетиции. Правда, когда актеры стали интересоваться ее здоровьем, то она сказала, что чувствует себя не очень хорошо. Ночью режиссер была госпитализирована в Боткинскую больницу, где скончалась через несколько дней.

Похороны Галины Волчек пройдут на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Прощание с ней состоится в «Современнике». Все желающие могут прийти в театр к 10.00 по московскому времени. Кстати, покоиться звезда будет рядом с другой выдающейся личностью – худруком «Ленкома» Марком Захаровым.