НОВОСТИ

В Сети появился снимок Галины Волчек за неделю до смерти

Кадр опубликовала поэтесса и близкая подруга режиссера Лариса Рубальская.

В Сети появился снимок Галины Волчек за неделю до смерти
В Сети появился снимок Волчек незадолго до ее смерти/http://globallookpress.com/

Поэтесса Лариса Рубальская в Instagram опубликовала снимок, который был сделан за неделю до смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Как известно, 19 декабря выдающийся режиссер отмечала день рождения. Ей исполнилось 86 лет. На фотографии можно увидеть Галину Волчек, пребывающую в бодром настроении. Рядом с ней сидит поэтесса.

«Ушла из жизни Галя. Огромный кусок моей жизни, огромный кусок моего сердца. Больно, горько, жалко. Это фото сделано 19 декабря 2019 года. Последний день рождения», — подписала снимок Лариса Рубальская.

Отметим, что еще 22 декабря Галина Волчек пребывала в прекрасном настроении. Она была в «Современнике» на репетиции. Правда, когда актеры стали интересоваться ее здоровьем, то она сказала, что чувствует себя не очень хорошо. Ночью режиссер была госпитализирована в Боткинскую больницу, где скончалась через несколько дней.

Похороны Галины Волчек пройдут на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Прощание с ней состоится в «Современнике». Все желающие могут прийти в театр к 10.00 по московскому времени. Кстати, покоиться звезда будет рядом с другой выдающейся личностью – худруком «Ленкома» Марком Захаровым.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Галина ВолчекЛариса РубальскаяУмерла Галина Волчек
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появился снимок Галины Волчек за неделю до смерти
Интересно?
Поделись с друзьями: